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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : أزمة نقص الأسمدة حظت باهتمام كبير من البرلمان لوضع حلول جذرية لها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب جمال عامر عضو لجنة الخطة والموازنة ، إن تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة الأسمدة يأتي من منطلق اهتمامه بالفلاح والقطاع الزراعي في مصر، ودراية الدولة بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية.

 

وأضاف عامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" بالجهود المبذولة داخل القطاع الزراعي على كافة المستويات، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، إضافة إلى توجيه الاهتمام لجانب الرقمنة والخدمات الإلكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.

 

وتابع عضو خطة النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة ، والتجارة والصناعة، من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلي، يضمن حل هذه الأزمة في أسرع وقت، خاصة أنه تم مناقشتها داخل البرلمان من أجل الانتهاء منها، منوها أن هذه المسألة كانت بؤرة اهتمام للنواب
 

البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة الأسمدة القطاع الزراعى مصر عجلة التنمية

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