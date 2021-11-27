نشرة البرلمان | تعرف على موعد تطبيق تعديلات الحكومة للإيجار.. واستدعاء وزيري التعليم والصحة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على موعد إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني



بسبب المناهج الجديدة.. مجلس النواب يستدعي وزير التربية والتعليم غدا



بعد وقف الطيران مع جنوب أفريقيا .. إجراءات قد تتخذها الحكومة لمواجهة الأوبئة



بعد حوادث التعذيب والاغتصاب.. تحرك برلماني لمواجهة العنف الأسري وقتل الأزواج



أبرزها تركيب كاميرات.. 5 التزامات حددها القانون لأصحاب المحال العامة



قوانين واتفاقيات ومناقشات عامة.. ننشر جدول أعمال جلسات النواب المقبلة



استدعاء وزير الصحة.. تحرك برلماني بشأن متحور فيروس كورونا



بعد كارثة طفلة بولاق الدكرور.. عقوبات قاسية تنتظر مرتكبي جريمة هتك العرض