قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان: غزة المقـ برة الأوسع للأطـ فال في العالم.. والضفة تعاني إرهـ اب المستوطنين
ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة
طاقم تحكيم كيني لمباراة منتخب مصر وأنجولا
ترامب أمام الأمم المتحدة: أشكر مصر على دورها في غزة وأدعو لحصار إيران
استئناف مروان وجودي على حبسهما في دهس بائعة الشاي 6 أكتوبر
مفتي الجمهورية: مواجهة المفاهيم المغلوطة ضرورة لحماية الهوية الوطنية
أمام الأمم المتحدة.. عاهل الأردن: إسرائيل تواصل تجاهل اتفاق غزة وتعرقل حماية المدنيين والمساعدات
ترامب يدعو قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران
ترامب من الأمم المتحدة: اتفاق مع إيران أو تدمير كامل وسريع
ترامب من الأمم المتحدة: إيران الراعي الأول للإرهاب.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
مليون جنيه من الأهلي إلى الشرقية إنبي بسبب انضمام علي محمود لمنتخب مصر
بقيادة مصر.. تحرك رباعي لدعم الاستقرار ومواجهة أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيهاب مصلح أبو عقيل أمينا للمتابعة بحزب مستقبل وطن

إيهاب مصلح أبو عقيل
إيهاب مصلح أبو عقيل

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، عن اختيار إيهاب محمد عبدالعزيز عبداللاه، وشهرته إيهاب مصلح أبو عقيل، أميناً على مستوى محافظة سوهاج لأمانة المتابعة.

وقال إيهاب مصلح أبو عقيل، أمين المتابعة بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن اختياره لهذه المهمة يمثل مسؤولية جديدة يعتز بها، ويضع على عاتقه مواصلة العمل التنظيمي والحزبي بما يتوافق مع توجهات الحزب ورؤيته خلال المرحلة المقبلة.

 تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأمانات

وأضاف أبو عقيل، أن أمانة المتابعة سيكون لها دور مهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأمانات والكوادر الحزبية بالمحافظة، ورصد احتياجات الشارع والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز حضور الحزب على مستوى المحافظة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب دعم الكوادر الشبابية والحزبية، والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الحزب وخدمة أبناء محافظة سوهاج.

وتأتي الخطوة ضمن تغييرات تنظيمية على مستوى عدة محافظات؛ شملت التشكيلات الجديدة هيئات مكاتب أمانات سوهاج والإسماعيلية والدقهلية والسويس.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد أحمد عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: تمكين القطاع الخاص أولوية لدعم النمو الاقتصادي في مصر

وزارة الخارجية المصرية ونظيره الأمريكي

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية والملف السوداني

اجتماع عربي - تشاوري في نيويورك يبحث التصعيد الحوثي والإيراني في الخليج

اجتماع عربي - تشاوري في نيويورك يبحث التصعيد الحوثي والإيراني في الخليج

بالصور

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد