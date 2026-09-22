إيهاب مصلح أبو عقيل أمينا للمتابعة بحزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، عن اختيار إيهاب محمد عبدالعزيز عبداللاه، وشهرته إيهاب مصلح أبو عقيل، أميناً على مستوى محافظة سوهاج لأمانة المتابعة.

وقال إيهاب مصلح أبو عقيل، أمين المتابعة بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن اختياره لهذه المهمة يمثل مسؤولية جديدة يعتز بها، ويضع على عاتقه مواصلة العمل التنظيمي والحزبي بما يتوافق مع توجهات الحزب ورؤيته خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأمانات

وأضاف أبو عقيل، أن أمانة المتابعة سيكون لها دور مهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأمانات والكوادر الحزبية بالمحافظة، ورصد احتياجات الشارع والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز حضور الحزب على مستوى المحافظة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب دعم الكوادر الشبابية والحزبية، والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الحزب وخدمة أبناء محافظة سوهاج.

وتأتي الخطوة ضمن تغييرات تنظيمية على مستوى عدة محافظات؛ شملت التشكيلات الجديدة هيئات مكاتب أمانات سوهاج والإسماعيلية والدقهلية والسويس.