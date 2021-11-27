بدموع الفرح.. 20 صورة من عقد قران فرح شعبان وعلي غزلان

يحتفل اليوم، اليوتيوبر علي غزلان؛ بعقد قرانه على الفنانة الشابة وملكة جمال مصر عام 2017 فرح شعبان .
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مجموعة من صور ملكة جمال مصر لعام 2017 من خلال عقد قرانهاعلى اليوتيوبر على غزلان.
وتالقت فرح شعبان ، بإطلالة أنيقة وجميلة كشفت عن اناقتها مرتدية فستان زفاف بسيط باللون الاوف وايتمطرزبالفضى.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها ، وتركت شعرها منسدلا علىكتافها وهو ما تماشى مع الفستان.
كان علي غزلان، شارك بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”،برفقةخطيبته فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017.
وتألق الثنائي بإطلالة أنيقة، من فرح البلوجر الشهيرة هدير عاطف، وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيهم عبرالسوشيال ميديا، ولاقت طلتهما اعجاب الجمهور.
وكتب غزلان على الصور: " لقد وقعت في الفخ".
وشارك على غزلان وخطيبته فرح شعبان مؤخراً جلسة تصوير لمتابعيهم، وظهر فيها الثنائي في إحدى المناطق الساحلية.
وقالت فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017 فى تصريحات، إنها اختارت الظهور فى جلسة تصوير بلوك مختلف وبفكرة جديدة بمشاركة خطيبها اليوتيوبر على غزلان وأوضحت أن جلسة التصوير استغرقت 6 ساعات.
فرح تتحدث عن مصر :
وأشارت فرح شعبان إلي أن مصر يوجد بها العديد من المناطق السياحية الجميلة والمميزة والفريدة من نوعهامؤكدةرغبتها الدائمة فى إظهار جمال بلدها من خلال جلست التصوير التي تقوم بها، لافتة إلى أنها تسعى دائما لتعريف متابعيها بكافة التفاصيل المميزة الموجودة فى البلد والتي لا يوجد لها مثيل بالخارج.