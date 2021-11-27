السعودية ترحب بإعلان استراليا إدراج حزب الله منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وكانت رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، بقرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدة أهمية عدم الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان: إن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سلامة الدولة اللبنانية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن قدرات حزب الله شبه العسكرية القوية، فضلا عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن هذا الإجراء من أستراليا ضد حزب الله؛ يعد خطوة مهمة نحو مواجهة قدرة حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها.