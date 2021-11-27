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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب بإعلان استراليا إدراج حزب الله منظمة إرهابية

حزب الله
حزب الله

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.

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أمريكا تؤيد تصنيف أستراليا حزب الله منظمة إرهابية: آليته شبه العسكرية تشكل عقبات أمام السلام

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قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوجه رسالة تحذير شديدة لـ "حزب الله"

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وكانت رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، بقرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدة أهمية عدم الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان: إن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سلامة الدولة اللبنانية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن قدرات حزب الله شبه العسكرية القوية، فضلا عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن هذا الإجراء من أستراليا ضد حزب الله؛ يعد خطوة مهمة نحو مواجهة قدرة حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها.

الخارجية الأمريكية الجماعات الارهابية الولايات المتحدة منظمة إرهابية حزب الله

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