أول رد من الزراعة بعد شكاوى نقص الأسمدة ..فيديو

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تعمل على التوسع في القطاع الزراعي ونعمل علي زيادة المساحة المنزرعة وتحسين إنتاجية الأرض .

واضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الدولة تعمل علي توفير الاحتياجات المستقبلية والأنية من الأسمدة ،لافتا إلي أن مصر لديها وفرة في الأسمدة وتنتج منها 7 مليون طن وتم تخصيص 55% من الإنتاج للجمعيات الزراعية .

واوضح محمد القرش ، أن هناك 10 % من الأسمدة سيتم طرحها أيضا في السوق الحر وهذا يكفي احتياجات المواطن المصري ولدينا توجيها بالتوسع في انتاج الأسمدة وجميع المزارعين لهم الحق في الحصول علي الأسمدة.