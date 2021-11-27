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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد من الزراعة بعد شكاوى نقص الأسمدة ..فيديو

الأسمدة
الأسمدة

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تعمل على التوسع في القطاع الزراعي ونعمل علي زيادة المساحة المنزرعة وتحسين إنتاجية الأرض .

واضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الدولة تعمل علي توفير الاحتياجات المستقبلية والأنية من الأسمدة ،لافتا إلي أن مصر لديها وفرة في الأسمدة وتنتج منها 7 مليون طن وتم تخصيص 55% من الإنتاج للجمعيات الزراعية .

واوضح محمد القرش ، أن هناك 10 % من الأسمدة سيتم طرحها أيضا في السوق الحر وهذا يكفي احتياجات المواطن المصري ولدينا توجيها بالتوسع في انتاج الأسمدة وجميع المزارعين لهم الحق في الحصول علي الأسمدة.

القطاع الزراعى المزارعين محمد القرش وزارة الزراعة الزراعة مزارعين المواطن المصري

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