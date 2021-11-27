لبنان.. ماذا سيحدث صباح الاثنين القادم؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك عند الساعة 6 من صباح يوم الإثنين 29 نوفمبر، وفق لما ذكره موقع لبنان 24.

وجاء في المنشور الذي نقلته لبنانون 24 "الإثنين الشخص اللي ما عندو حليب، ما قادر يدفع بنزين، أجار البيت، جرة الغاز، و... اللي ما قادر يستمر بهالبلد.. اللي ولاده عم بهاجرو من البحر أو محبوسين.. ينزل على الساعة 6 الصبح على كل شوارع لبنان ليكون اضراب عام".

وكانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 666768 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.

فيما أعلنت السلطات الصحية في لبنان، أمس الجمعة، أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا متدنية جدا، وأن 80 في المئة من إصابات كورونا تعود لغير الملقحين.

وبحسب صوت لبنان قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، إن "نسبة التلقيح العالمية بلغت فقط 42% من سكان الكرة الأرضية، وهذا دليل على التأخر في عمليات التلقيح بعد سنتين على الفيروس وبعد سنة على بدء التلقيح"، مبينا أن "ما نشهده في لبنان يتأثر بالموجة العالمية أولا وبعودة الحياة الى طبيعتها ثانيا.

وكشف أن "نسبة التلقيح محليا بلغت حوالي 35% وهي نسبة متدنية"، مبينا أن "الجرعة الثانية هي لإكمال اللقاح، فيما الثالثة هي لتعزيز المناعة".