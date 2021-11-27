حرباء كورونا المراوغة.. أوميكرون يعيد ذكريات الأيام الأولى للجائحة.. الصحة العالمية تصنفه مثيرا للقلق لصعوبة اكتشافه وقابليته الشديدة للعدوى.. ومخاوف بشأن مقاومته للقاحات

أوميكرون. أصبح للكلمة وقع مُقبض على الآذان، يكاد يضاهي مشاعر التشاؤم والانقباض التي صاحبت توارد الأنباء من كل صوب حول تفشي فيروس كورونا كالنار في الهشيم مطلع العام الفائت.

الذعر يسابق أوميكرون في أوروبا

في أوروبا، شرعت دول القارة العجوز تفرض حظرًا على السفر من وإلى الدول التي سُجلت فيها حالات الإصابة الأولى بالمتحور الجديد أوميكرون، في محاولة لتفادي موجة جديدة من الإصابة والوفاة بالمتحور الذي يبدو شرسا إلى درجة مثيرة للقلق.

ووفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، سُجلت بحلول أمس الجمعة الإصابات الأولى بالمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج وبلجيكا، فيما سُجلت اليوم أولى الإصابات في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك، وصنف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها خطورة تفشي أوميكرون في القارة عالية إلى عالية جدًا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن حالتي الإصابة المكتشفتين في بريطانيا مرتبطتين بالسفر إلى جنوب أفريقيا، التي اكتُشف المتحور أوميكرون فيها لأول مرة، مضيفًا أن الحالتين تخضعان للحجر الصحي مع أفراد أسرتيهما، فيما تتبع السلطات من خالطوهما مؤخرًا.

وبدوره، نبه وزير الصحة بولاية هيسن الألمانية إلى احتمالية وجود مصابين بالمتحور أوميكرون بالفعل في ألمانيا، بعد اكتشاف حالة إصابة لشخص عائد من جنوب أفريقيا.

وأعلنت المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك أن السلطات الصحية تجري تحريات حول حالة يُشتبه في إصابتها بالمتحور أوميكرون لشخص وصل مؤخرًا من ناميبيا، ويجري حاليًا تتبع المخالطين له.

وفي هولندا، تجري السلطات الصحية فحوصًا للتحقق من إصابة 61 شخصًا قادمين من جنوب أفريقيا بالمتحور أوميكرون تحديدًا، بعدما أثبتت نتائج التحاليل إصابتهم بفيروس كورونا.

وكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر على تويتر "توافقت الدول الأعضاء على الإسراع في فرض قيود على كل الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي الآتية من سبع دول في منطقة أفريقيا الجنوبية: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي"، على أن تشمل هذه القيود تعليق الرحلات الجوية.

كما أعلنت دول عدة، بينها الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب، تعليق السفر مع عدد من الدول الأفريقية، على رأسها جنوب أفريقيا، بسبب مخاوف من تفشي متحور "أوميكرون" الجديد على أراضيها.

وصرحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، بأنه لم تُكتشف حتى الآن أي حالات إصابة بالمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة، مؤكدة أن منظومة الفحص المطبقة في البلاد قادرة على اكتشاف الإصابات الأولى به بمجرد ظهورها.

وقال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي "لن أُفاجأ إن كان المتحور أوميكرون موجودًا في الولايات المتحدة. لم نكتشف إصابات به بعد، ولكن حين يكون هناك فيروس لديه قابلية كهذه للعدوى فسينتشر في كل مكان لا محالة".

مثير للقلق.. الصحة العالمية تحذر من خطورة أوميكرون

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، من أن الشواهد الأولية تنبئ بأن المتحور أوميكرون يشكل خطورة عالية من حيث قابليته للانتشار بسرعة، مضيفة أن بعض الطفرات المكتشفة في المتحور الجديد مثيرة للقلق.

وبالرغم من أن المنظمة صنفت المتحور أوميكرون باعتباره "مثيرًا للقلق"، فإنها أوضحت أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان المتحور أوميكرون أكثر قابلية لانتشار العدوى به، وما إذا كان يسبب أعراضًا مرضية أشد من المتحورات السابقة، وما إذا كان يقاوم تأثير اللقاحات.

واكتُشفت أول إصابة بالمتحور أوميكرون في 24 نوفمبر في جنوب أفريقيا، لكن اكتشاف وجود المتحور نفسه جرى في 9 نوفمبر، عندما ظهر في عينة للفحص في بوتسوانا.

أوميكرون.. صعب الاكتشاف ومقاوم للقاحات؟

ويحتوي هذا المتحور، الذي عرف أولا برقم B.1.1.529 قبل تسميته بـ"أوميكرون" على الكثير من الطفرات، بعضها مثير للقلق وفق منظمة الصحة العالمية، إذ إن خطر الإصابة به أعلى بكثير من بقية السلاسات المعروفة حتى الآن.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن البيانات الأولية تظهر أن سلالة "أوميكرون" هي "السلالة الأكثر تحولا التي يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشي الوباء حتى الآن، الأمر الذي يثير مخاوف جادة من أنها قد تقلص فعالية اللقاحات وتزيد خطر الإصابة مجددا".

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب تسمية المتحور بـ"أوميكرون"، لكنها أشارت إلى أن بعض طفرات هذا المتحور ظهرت مع سلالات أخرى كألفا وبيتا ودلتا، كما أوضحت أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسين عن الإصابة بالسلالة التقليدية للفيروس: ارتفاع شديد في العدوى، وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات.

وتظهر الصعوبة نوعا ما في الكشف عنه حتى مع اعتماد فحوصات الـPCR، بما أن هذا المتغير لديه عناصر ناقصة في جين S الذي يسمح بالتعرف السريع على الفيروس، لكن هذه الفحوصات تبقى قادرة عموما على التعرف على جينات أخرى من هذا المتحور.

وذكرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أن الأعراض المصاحبة للإصابة بهذا المتحور لا تختلف عن أعراض الإصابات الأخرى، لكن هناك مخاوف أن لا توجد أعراض بالأساس لدى بعض المصابين كما جرى مع متغير دلتا.

أوميكرون يعزل جنوب أفريقيا

وانتقدت جنوب أفريقيا، اليوم السبت، قرار عدد كبير من الدول بحظر الطيران معها بسبب سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، معتبرة أنها "عوقبت" بسبب اكتشافها تلك السلالة.

وقالت وزارة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا في بيان "القرارات الأخيرة بحظر الطيران تشبه معاقبة جنوب أفريقيا على التسلسل الجيني المتقدم والقدرة على اكتشاف المتغيرات الجديدة للفيروس بشكل أسرع.. ينبغي الإشادة بالعلم المتميز الذي تتمتع به جنوب أفريقيا وليس معاقبتها".

وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا بدأت بالفعل في التواصل مع الدول التي فرضت حظرا للطيران معها بهدف إقناعها بإعادة النظر في قراراتها".

وتابع البيان أن "جنوب أفريقيا قلقة من أن تتسبب هذه القيود في ضرر العائلات والصناعة السياحة والأعمال".

وأوضح البيان أن جنوب أفريقيا تطبق البروتوكلات الصحية المعترف بها دوليا في إجراءات السفر ولا تسمح للأفراد المصابين بكورونا من مغادرة البلاد.