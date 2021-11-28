دعاء بالزوج الصالح.. جلب العريس في أسبوع

دعاء بالزوج الصالح أكثر ما تتمناه المرأة زوجا صالحًا يخافها ويتقي الله فيها، فتنجب منه الولد وتنشأ أسرة مسلمة مستقيمة، كما أن الدعاء في كل الاوقات مستحب، ومن أمثلة كلمات دعاء بالزوج الصالح اللهم هب لي من لدنك زوجا هينا لينا مرفوع ذكره في السماء والأرض، وارزقني منه ذرية صالحة طيبة عاجلا غير آجلا، إنك سميع الدعاء، يا رب يا رحيم يا قادر على كل شيء يا ذا الجلال و الإكرام اسألك أن ترزق جميع بنات المسلمين زوجاً صالحا عاجلا غير آجل.

دعاء بالزوج الصالح

دعاء بالزوج الصالح اللهم إن كان هذا الشخص رجلًا صالح ارزقني به، وأن أكون حلاله وأن يكون حلالي، اللهم يا عزيز يا مقتدر أرزقني بالزوج الصالح، وأن يكون على خلق وأن يكون ميسور الحال، اللهم قدر لي الزوج الصالح الذي يعينني على الحياة اللهم احفظني من وقوعي في الحرام وارزقني زوج صالح، اللهم ارزق كل بنات حواء أزواج صالحين، يا رب ارزقني الزوج الذي يخافك ولا يظلمني ويكون خيراً لي في دنيانا وديننا وعاقبة أمرنا يا رب، اللهم أصلح حالي ويسر لي أمري وارزقني زوج صالح يخافك ويكون لي خير سند، يا رب ارزقني ولا تحرمني وسكن نفسي واسترني في الدنيا والآخرة وأغنني بحلالك عن حرامك.

دعاء لجلب العريس في أسبوع

دعاء لجلب العريس في أسبوع من أكثر الكلمات بحثًا على جوجل، يا مالك الملك بيدك الخير كله أكرمني وأرضى عني بيدك الخير كله أكرمني بزوج صالح يرضيك إنك قادر على كل شيء، يا مطلع يا عليم بكل حالاتنا، أقضي حاجتي وتجاوز عن سيئاتي، زد من حسناتنا وسامحنا وأرض عنا، أسألك يا الله بأسمائك العلى أن ترزقني بزوج صالح، يا مجيب الدعاء يا الله يا مغيث أغثني، أجب دعائي وعجل بقضاء طلبي ورجائي يا أرحم الراحمين، اللهم إن كان هذا الشخص رجلا صالح ارزقني به وأن أكون حلاله وأن يكون حلالي، اللهم يا عزيز يا مقتدر أرزقني بالزوج الصالح، وأن يكون على خلق وأن يكون ميسور الحال.

كيف اطلب من الله الزوج الصالح

كيف اطلب من الله الزوج الصالح باسمك اللهم العزيز المُعتز أن ترزقني زوج صالح وعلى خُلق وميسور الحال يارب العالمين، ربي أرزقني وبنات المسلمين أزواج صالحين وذرية صالحة ربنا وتقبل دعاء، اللهم اني استودعك جميع أموري في الدنيا وأدعوك أن تستجيب يا أرحم الراحمين أرزقني زواج صالح يخافك ولا يظلمني أبداً وألقي عليه محبتي يا الله، يا رب احفظني من الحرام وحببني في الحلال وارزقني زوج صالح وارزقني منه بالذرية والصالحة واجعلني الزوجة الصالحة له امين يا رب العالمين، اللهم أرزقني زوج يكون لي خير سند في الدنيا وفي الآخرة وان أكون خير له في الدنيا وفي الأخرة، اللهم ارزقني زوج يسعدني في حياتي وأن يكون خيراً مما استحق وأن تقنعني وأهلي بهِ وتقنعنه وأهله بي.

دعاء بالزوج الصالح مجرب

دعاء بالزوج الصالح مجرب يا رب بكل اسم سميته لنفسك أن ترزقني الزوج الذي يخافك، اللهم عظمني في قلبه وأسعدني به في حياتي، اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم، اللهم إني استعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتي يغنيهم الله من فضله اللهم ارزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي، اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله، اللهم زوجني من هذا الشخص زوجاً حلالاً على سنتك وسنة حبيبك يا رب، اللهم اني استودعك جميع أموري في الدنيا وأدعوك أن تستجيب يا أرحم الراحمين أرزقني زواج صالح يخافك ولا يظلمني أبداً وألقي عليه محبتي يا الله.

دعاء تيسير الزواج

دعاء تيسير الزواج يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجاً صالحاً، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم، اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير، اللهمّ اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهّر قلبي. اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوّجني يا رب، يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير. اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.