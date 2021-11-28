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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث وروتاري والبناء يقيمون معرضا خيريا لدعم مبادرة "حياة كريمة" .. اليوم

صدى البلد

ينظم المركز القومى للبحوث المعرض "الخيرى الشامل"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك اليوم الاحد، بمبنى رؤساء الشعب بالمركز .


وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ان فكرة هذا المعرض جاءت في إطار دعم مبادرة "حياة كريمة" وإيمانآ بالدور المجتمعي الهام الذي تلعبه تجاه المواطنين البسطاء، بالإضافة الى حرص المركز على أن يكون له دور فعال في تنمية المجتمع بشكل أو بأخر .

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ويقيم المعرض اللجنة الاجتماعية بالمركز برئاسة د. علا شرف أستاذ الفارماكولوجي بمعهد البحوث الطبية بالمركز، بالتعاون مع نادى روتارى التحرير ونادى انرويل التحرير ومركز بحوث البناء، وهذا المعرض متاح للجمهور، ويضم تشكيلة كبيرة من الملابس (شتوي وصيفي) للرجال والنساء والأطفال، وأحذية، ومفروشات، وسجاد، وبطاطين، وملايات وغيرها، بأسعار رمزية جدا حتى معظمها لا يتجاوز الـ100 جنيه، وأغلبها جديدة مدعمة .


ونوه المركز على جميع المشاركين الالتزام بقواعد وشروط التباعد الإجتماعي التي وضعتها الدولة منذ بداية كورونا، من حيث ارتداء الماسك والتباعد بين كل شخص وأخر بمسافة لا تقل عن 2 متر، وذلك حرصآ على سلامة جميع الحاضرين .

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