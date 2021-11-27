زاهى حواس: اكتشاف أثري في سقارة والأقصر قريبا

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن اكتشاف اثري مهم للغاية قريبا في منطقة سقارة ومحافظة الأقصر، موضحا أن الاكتشافات ستكون بها جزء خاص به وجزء خاص بالمجلس الأعلى للآثار وسيكون لها صدى عالمي.

وأشار الدكتور زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن كل القنوات العالمية كانت تسجل منذ ايام لمرور 100 عام على الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون، مضيفا: "ينقصنا الان أن كل مواطن فى مصر يحس انه وزير سياحة ويحافظ على السياحة".

واكمل: "لابد من توافر الوعي ولازم الكل يشترك فى زراعة الوعي لدى المواطنين ومعاملة السياح بطريقة كويسة، ونتمنى ان يتم الاحتفال بعيد الاوبت كل عام، كما أتمنى ان يتم تدريس مادة للسياحة فى المرحلة الابتدائية"، واعدا بأن افتتاح المتحف المصري سيكون مفاجأة العمر ورسالة للعالم كله.