أكلات لطرد البرد ..بذور اليقطين والثوم أهمها

البرد و الأنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية التي تشهدها الكثير من البلاد خلال هذه الفترة، فيتعرض الصغار والكبار للإصابة بالعديد من الفيروسات التي تشمل البرد.

يبحث الكثير من الأشخاص عن الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي تمد الجسم بما يحتاجه وطرد البرد من الجسم، وفقا لما نشره موقع lifehack. .



أطعمة تساعد في طرد البرد



-عصير خضار

مضادات الأكسدة هي مركبات مفيدة في الفواكه والخضروات تعزز جهاز المناعة وتساعد في التعافي من أمراض مثل الأنفلونزا و البرد، قد لا تشعر بالرغبة في تناول الأطعمة الصلبة عندما تكون مريضًا، يمكنك الحصول على نفس مضادات الأكسدة المعززة للصحة في كوب من عصير الخضار، اختر نوعًا منخفض الصوديوم لتقليل استهلاك الملح الزائد، إذا لم يكن عصير الخضار هو الشيء المفضل لديك ، يمكنك أيضًا الحصول على مضادات الأكسدة من كوب من عصير الفاكهة 100٪.

ال ثوم

أثناء تحضير حساء الدجاج ، ضع بعض الثوم فيه، يضيف الثوم نكهة حارة للأطعمة ، ولكنه غني أيضًا بالمركبات التي تعزز المناعة لدرء نزلات البرد والإنفلونزا.



- الزنجبيل

يعرف الكثير من الأشخاص أن الزنجبيل علاج منزلي مثبت للغثيان وآلام المعدة ، لكنه يقلل الالتهاب أيضًا، يمكنك تقطيع الزنجبيل الطازج إلى شرائح ونقعه كشاي أو إضافة الزنجبيل المبشور حديثًا أو مسحوق الزنجبيل إلى الأطعمة، من أبسط طريقة لتناول الزنجبيل شرب مشروب الزنجبيل.



- بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالزنك ، وهو معدن يحتاجه جسمك لتعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء ضرورية لمحاربة مسببات الأمراض مثل فيروس الأنفلونزا، تناولها بواسطة حفنة أو رشها على السلطات لإضافة بعض القرمشة اللطيفة.

- جزر

الجزر غني ببيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعزز وظيفة المناعة، يحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، وهو أمر بالغ الأهمية للمناعة، يعد الجزر أحد أفضل مصادر بيتا كاروتين إلى جانب فواكه وخضروات برتقالية أخرى بما في ذلك البطاطا الحلوة والشمام والقرع والمانجو.