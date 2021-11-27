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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جامعة المنصورة تفوز بكأس سفير البحث العلمي في المؤتمر الثاني لمطوري الجهاز الهضمي

صدى البلد

حصل د. السيد غنيم – مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة على كأس "سفير البحث العلمي"، وذلك عن البحث المقدم في مجال مناظير الجهاز الهضمي بالموجات الصوتية على البنكرياس والذي قبل للمناقشة في مؤتمر الجمعية الأوروبية للمناظير هذا العام، جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير "دايجست ٢٠٢١" برئاسة د. محمد خورشيد – استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس المؤتمر.

وقامت لجنة التقييم برئاسة د. محمد البرعي – جامعة الازهر وعضوية كلاً من د. شريف عبد السلام – جامعة طنطا ود. مريم زغلول – جامعة كفر شيخ، بمراجعة جميع الأبحاث المصرية في هذا التخصص التي قبلت للمناقشة في كبرى المؤتمرات الدولية خلال العام الحالي، واختيار عدد محدود منها للمناقشة ضمن فعاليات مؤتمر "دايجست ٢٠٢١" لاختيار الفائز بالكأس.

الجدير بالذكر أن جميع الأبحاث التي تمت مناقشتها أثناء الجلسة مشرفة جداً وتظهر مدى حرفية علماء مصر واسهاماتهم البناءة في طب الجهاز الهضمي والكبد على مستوى العالم، ما يجعلنا في قمة الفخر لهذا المجهود المتميز.

وأكد د. محمد خورشيد على أهمية البحث العلمي قائلاً "تقاس القوة العلمية للدول بعدد الأبحاث ذات الجودة العالية المنشورة لعلمائها دولية وعدد الأبحاث الاخرى المسترشدة بهم"، ويحصل كل باحث على نقاط مقابل قوة الدورية الناشرة لكل بحث ويمكننا الاستدلال على مجموع نقاط كل دولة من خلال مواقع إلكترونية ومنصات موثقة، وصرح خورشيد ان دعم البحث العلمي في مجال امراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من أولويات المؤسسة نظراً لأهميتها، وتم وضع خطة لتنمية مهارات شباب الأطباء في اظهار عملهم عن طريق النشر في الدوريات العلمية المتخصصة بدأت بدورة تدريبية مكثفة وورشة عمل خلال المؤتمر "دايجست ٢٠٢١" لاقت استحسان جميع الأطباء المشتركين.

مؤتمر دايجست أستاذ الجهاز الهضمى محمد خورشيد جامعة المنصورة

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