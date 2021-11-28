عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو عابد : تعاطفت مع المخرجين بسبب فيلم الحفرة

عمرو عابد
عمرو عابد

يعرض اليوم فيلم الحفرة، الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكشف الفنان عمرو عابد عن كواليس تجربته بالاخراج والتأليف.

وعبر عمرو عابد عن سعادته بعرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائ وقال ان صناعة فيلم ليست بالسهولة التي كان يتخيلها  قبل خوض هذه التجربة، مضيفا ان المجهود الذي بذله أكبر بكثير جسديًا وذهنيًا مما يقدمه كممثل"

وتابع عابد "فعليًا لقد تعاطفت مع كل المخرجين الذين عملت معهم بعد تجربتي لهذا الفيلم، ولكن في الوقت نفسه بقدر صعوبة الإخراج بقدر متعته".

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

عمرو عابد مخرجا .. فيلم الحفرة ينافس في مهرجان القاهرة السينمائي

دينا نجم: متحمسة لمشاهدة الحفرة فى القاهرة السينمائى ولن أشارك بكتابة لية لا 3


ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

وتعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان كريم قاسم صدقي صخر الافلام القصيره

موضوعات متعلقة

رشوان توفيق يبكي على الهواء : أعيش محنة صعبة

فيلم بنات عبد الرحمن ينتزع تصفيق ضيوف القاهرة السينمائي.. ومخرجه يكشف كواليسه

بسبب "بنات عبد الرحمن".. صبا مبارك تتلقى تحية وإشادة جمهور "القاهرة السينمائي"

صبا مبارك تلتقط صورا مع جمهور مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

اليوم.. العرض الدولي الأول لفيلم قطيع من الخراف بمهرجان القاهرة السينمائي

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

اليوم.. بنات عبد الرحمن يعرض عالميا لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. «المسابقة الرسمية» يفتتح فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

منظومة إنتاج الأسمدة ليست الأولى |3 قرارات مهمة ناصر السيسي بها الفلاح

محمد شريف يفتح قلبه : 20 جنيها أول راتب في حياتي.. ورحلتي كانت صعبة من مزارع دينا إلي الأهلي.. وهذه كواليس توقيعي للزمالك

أخبار لا تفوتك.. إسرائيل تغلق حدودها أمام العالم .. ووزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة.. والجيش السوداني يكبد إثيوبيا خسائر كبيرة

الله يمتحن الصالحين.. رسالة مؤثرة من مبروك عطية للفنان رشوان توفيق

اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى الأول للقوات الجوية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 11 - 2021 والقنوات الناقلة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ