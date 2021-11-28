عمرو عابد : تعاطفت مع المخرجين بسبب فيلم الحفرة

يعرض اليوم فيلم الحفرة، الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكشف الفنان عمرو عابد عن كواليس تجربته بالاخراج والتأليف.

وعبر عمرو عابد عن سعادته بعرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائ وقال ان صناعة فيلم ليست بالسهولة التي كان يتخيلها قبل خوض هذه التجربة، مضيفا ان المجهود الذي بذله أكبر بكثير جسديًا وذهنيًا مما يقدمه كممثل"

وتابع عابد "فعليًا لقد تعاطفت مع كل المخرجين الذين عملت معهم بعد تجربتي لهذا الفيلم، ولكن في الوقت نفسه بقدر صعوبة الإخراج بقدر متعته".

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.



ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايلست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

وتعاون النجمان عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة.