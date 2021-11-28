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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرحتى كبيرة.. لبلبة توجه رسالة لـ نيلى بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

نشرت الإعلامية بوسي شلبى فيديو لها مع الفنان سمير صبرى والفنانة نيلى والفنانة لبلبة، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

و وجهت الفنانة لبلبة رسالة للفنانة نيلى بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي  ، قائلة “ فرحتى بالدنيا كلها وبشكر مهرجان القاهرة انه اعطى التكريم الجميل ده لـ نيلى لأنها تستحقه، هى غابت كتير عن الساحة وكنت دايما بقولها يانيلى تعالى كانت بتقولى ملكيش دعوة بس أوعى تعملى زيي، وفرحتى كبيرة اوى اوى». 

 

ويذكر ان قال الفنان سمير صبري ، إنه مثل في 139 فيلم في حياته الفنية ويعتز بجميع أدواره فيهم ، مؤكدا أن الفنان عندما يكبر ويتجاهله الجميع يشعر أنا ما قدمة ضاع بلا قيمة ، وتكريم الفنانة نيلي في مهرجان القاهرة السينمائي شيء إيجابي جدا .
واضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، انه عندما اتصل بالفنانة نيلي وابلغها أنا سيتم تكريمها في مهرجان القاهرة ردت قائلة وهي تبكي " هما لسا فاكريني " ، مؤكدا أن بزخ الإنتاج كان دائما في مسرحيات نيلي وشريهان وسمير غانم .

واوضح سمير صبري ، أن الفنانين الكبار عندما يتوقفون عن عمل لا يفتخرون بعد ذألك إلي بالسيرة الطيبة وبذكرهم من قبل المواطنين .

يوسف الحسيني يداعب سمير صبري علي الهواء  قائلا "تعرف عبد الله صبري " رد علية سمير صبري قائلا "لا " رد يوسف قائلا " دا واحد صاحبي متعرفوش " .

بوسي شلبي سمير صبري لبلبة

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