بيراميدز يكشف كواليس التعاقد مع ثلاثي الأهلي

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، أن شريف إكرامي ليس جزءا من صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، لافتًا إلى أن التعاقد مع إكرامي جاء بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي في صفقة انتقال حر لقيمته وشخصيته القوية ولاعب يملك عقلية المكسب.

وقال عيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" إكرامي ليس له دور في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي ".

وتابع:" من الصعب أن يكون رمضان صبحي لاعبا حرا ولا نفاوضه ونادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي كان واضح ولم يضيع الوقت اثناء التفاوض".

وأكمل:" رمضان صبحي انضم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي ليس طرفا في الصفقة، والمفاوضات مع اللاعب لم تستغرق وقتا طويلا".

وأتم:" أحمد فتحي خرج من الأهلي بأفضل صورة وانتهت رحلته مع الفريق وبعدها تعاقدنا معه، وفتحي يملك روح غير طبيعية ونسعى أن يستفيد منه باقي اللاعبين".