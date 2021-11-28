عمرو الليثي يقبل رأس الفنان رشوان توفيق بعد أزمته مع أولاده

قبل الإعلامي عمرو الليثي، رأس الفنان رشوان توفيق، على الهواء مباشرة ، بعد أزمته الأخيرة.

بكى الفنان رشوان توفيق على الهواء خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ، تأثرا بالحديث عن بناته وزوجته، معلقا على قضية الحجر التي قدمتها ضده ابنته: «مريت بتجارب قاسية خلال حياتى..معنديش حاجة باسمي غير موبايلي».

وقال «رشوان توفيق» خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة» : «يوجد قضايا مع أبنتي وزوجها وأبنها وانا لا أحب اتكلم فيها الآن، رغم أني اعطيتهم حياتي كلها ولكن الأمر أصبح في قانونيا ، وأنا أثق في القانون».

وتابع «رشوان توفيق» : «حياتي كلها كانت لبيتي وأولادي، وأنا لا أملك في حياتي إلا هاتفي المحمول، حيث أنه تنازل عن تركته لزوجته وأبنائه».

وأكمل «رشوان توفيق» : «عيشت مع زوجتي 62 سنة عمرها ما قالت بكرة هنعمل إيه، وكنت دائما أحب أفرحها وأسعدها، وحبتها قبل وفاتها وبعدها».