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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجد القاسم يطرح أغنية "على عكازين".. فيديو

مجد القاسم
مجد القاسم

طرح المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على عكازين" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

أغنية “على عكازين” غناء مجد القاسم ومن كلمات الشاعر حسن باهي، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، ماستر ياسر أنور. 

وتقول كلمات الأغنية : 

واستعجلوا الأوجاع على ضعفي تستجدع

شوفت الطمع أنواع وأنا لسه بتنفس

وع المشاع بتباع فتح المزاد مفلس

وعافية لوي دراع عينهم قالتلي اخلص

رديت ياوارث مين يورثك خاف رقدتي إخشع

وانا بين ايدين ربنا كشف الحجاب عني

وراني كل العدا قواني سمعني

اه ياعمر راح فى الغش

بين صحبة خيش على قش

واهل بتقرقش فى جتتي صاحية

برضه الجمل لو نخ فى محنة او خوخ

قادر كريم ينفخ فى صورتي اموت واحيا

على عكازين اتنين وبس كان سندي

حبيبتي والجدعين ارجل صحاب عندي

وفرزت وقت الوجع الندل من الجدع

وانا بين ايدين ربنا قدر لطف بيا

خرجنى من مصيدة وفخ اتنصب ليا

سبحانه عز وجل بيعز ناس ويذل

كفوني كره وغل وطمع ملوش آخر

خسة وندالة فى شهر يتفرقوا فى ميت دهر

واحسن مااموت م القهر منهم ....هاعيش ساخر. 

مجد القاسم يطرح ديو كلام الحب في عيد الحب المصري

بمشاركة مجد القاسم.. السويس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بحفل ليالي أضواء القناة

أغنية كلام الحب 

وكان طرح المطرب السوري مجد القاسم كليب رومانسي جديد بعنوان «كلام الحب» على قناته على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب بمناسبة عيد الحب المصري.

الأغنية عبارة عن ديو يجمع بين مجد والمطربة الشابة ريهام فايق، كلمات محمود شوقي، ألحان مجد القاسم، توزيع ريمون فايق، مكس زين داود، منتج فني فضل القاسم، والكليب من اخراج ميدو بارون.

وتقول كلمات الاغنية: كل كلام الحب بيحلى في وصف عنيك.. حتى اغاني الحب اتغنت فيك.. لما تنطق اسمى حبيبي بيحلى كتير.. حتى ايديا بقت بتحب سلامي عليك، حبك خدني لدنيا جديدة وناسها هواك.. وإلى حلمته زمان بالحرف لقتيه معاك.. كل ما أحاول اشوفلك وصف يليق بعينك.. بسرح بالساعتين ولا بلقه كلام يا ملاك.

الاغنية تعود بنا الى ديو المطرب مجد القاسم مع مي كساب بعنوان «غمض عينيك» والتي كانت انطلاقة للفنانة مي كساب في عالم الغناء والتمثيل.

وصرحت المطربة الشابة ريهام فايق: انها سعيدة بهذه المقارنة وترجو من الله ان ينال الكليب حب الجمهور وتصبح نجمة مثل «مي» بدعم المطرب الكبير مجد القاسم والذي توجه له كل الشكر لتبنيه موهبتها الفنية.

واضافت ريهام: قمنا بتحضير اغنية «كلام الحب» على مدار الشهرين الماضيين وتم تصويرها بـ استوري بورد بسيط ومميز من ابداع المخرج ميدو البارون على خلفيات بيضاء و جيتار خشبي، وكنت واستاذي مجد القاسم زهرتا الكليب.

مجد القاسم المطرب مجد القاسم على عكازين أغنية “على عكازين” أخبار مجد القاسم

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