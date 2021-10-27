بمشاركة مجد القاسم.. السويس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بحفل ليالي أضواء القناة

بحضور محافظ السويس بشاطئ السوايسة

احتفلت محافظة السويس مساء الثلاثاء، بالعيد القومي للمحافظة بذكرى انتصار شعب السويس البطل على العدوان الإسرائيلي في 24 اكتوبر 1973 وذلك في حفل فني بحضور شعبي جماهيري على شاطئ السوايسة علي خليج السويس. يتقدمهم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، بحضورالدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد .



وتولى تنظيم الحفل الإقليم الثقافي للقناة وسيناء برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل

كما حضرالدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وعدد من الكتاب الصحفيين والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ولفيف من أبناء السويس.



وتضمن الحفل عدة فقرات فنية وفلكور قدمته فرق الفنون الشعبية بمحافظات سوهاج ومطروح وأسوان والإسكندرية .



وأكد اللواء عبد المجيد صقر علي الإقليم الثقافي للقناة وسيناء باهمية عمل دراسة لتنظيم حفلات ليالي اضواء السويس بصفة شهرية.كما طلب الاهتمام بالفنون الشعبية وعمل فرقة تليق باسم السويس الباسلة.



وبدأ الحفل بعرض فرق السويس فقرة عن السمسمية والأغاني والوطنية وشمل برنامج الحفل فقرات فنية دولية للفنون الشعبية وفرقة السويس للموسيقي العربية وقدمت مجموعة متنوعة من المواهب والأغاني الوطنية وعروض لفرقة الآلات الشعبية والفنون الشعبية كبار واطفال لثقافة السويس ورقصة التنورة .



وكانت مفاجأة الحفل السوبر ستار الفنان "مجد القاسم " .الذي غني لنا أغنيات (قسوة قلبك عليه , يامن هواه وسلمت امرك ليك وبامر الهوي وغمض عينيك كما غني , اغنية سيرت الحب للسيدة ام كلثوم)

وشارك في التنظيم فرق متطوعين من وزارة الشباب والرياضة، ومن محافظة السويس

ونالت الفرقة المشاركة من المحافظات وفرق السويس للفنون الشعبيىة والسمسمية في الحفل اعجاب الحضوروايضا تفاعل الحاضرون مع الفنان مجد القاسم.