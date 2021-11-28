٣ حالات تتسبب في فصل الكهرباء عن العداد مسبق الدفع.. تعرف عليها

يتيح العداد المسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.

ومن مميزات العداد مسبوق الدفع أنه لايفصل فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب ، فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحا.

ويستعرض صدى البلد لقرائه الحالات التى يتم فيها فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

الأولى : حال التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد، في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء ..، ويعرض مالك العداد إلي محضر وغرامة .

الثانية : حال زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد،

في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد(٨٠ أمبير ) .. يتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق( للتنبيه ) ثم يعود التيار . ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار .

.، في حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لعدد ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء ،

الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة )

الثالثة : عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.

في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع إقتراب انتهاء الرصيد بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيا .