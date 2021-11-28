محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء 20 عمارة سكنية ضمن “التطوير العمراني”

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي "أرض المحلج، وأرض الشونة" بمدينة سوهاج.

والذي يشمل إنشاء 20 عمارة سكنية منها “14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ، و264 وحدة إسكان استثماري” .

وقد بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 50%، حيث تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية لمعظم العمارات، وجاري أعمال إنشاء الشوارع والطرق بين العمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل.

وقال "الفقي" إن المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع إسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى.

ولفت إلى أنه سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات، وجميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحرصها على نهو المشروع في زمن قياسي وبجودة تنفيذ مثلي.