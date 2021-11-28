عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء 20 عمارة سكنية ضمن “التطوير العمراني”

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي "أرض المحلج، وأرض الشونة" بمدينة سوهاج.

والذي يشمل إنشاء 20 عمارة سكنية منها “14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب سوهاج، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ، و264 وحدة إسكان استثماري” .

خلال أسبوع.. "تموين سوهاج" يٌحرر 507 محاضر متنوعة

وقد بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 50%، حيث تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية لمعظم العمارات، وجاري أعمال إنشاء الشوارع والطرق بين العمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل.

وقال "الفقي" إن المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع إسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى.

ولفت إلى أنه سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات، وجميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحرصها على نهو المشروع في زمن قياسي وبجودة تنفيذ مثلي.

سوهاج طارق الفقى محافظ سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

قوتك في ثقافتك.. دورة تدريبية لتنمية المهارات الحياتية للفتاة بجامعة سوهاج

ترشيحاتنا

فى الاجتماع الأول بالأهلي.. 5 ملفات أمام مجلس الخطيب بعد إعادة انتخابه

أوميكرون.. لماذا يثير متحور كورونا الجديد مخاوف العالم؟

تفاصيل تعليق السعودية الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول الأفريقية

بدأت ببكاء وانتهت ببكاء.. رحلة شادية مع مهرجان القاهرة السينمائي | نوستالجيا

دبح القطة.. شوبير يوجه رسالة صادمة لـ كيروش قبل انطلاق بطولة كأس العرب

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

بعد قضية الحجر على والدها.. رسالة هبة رشوان لـ شقيقتها على الهواء

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. طالبة في الجامعة بملابس النوم.. ورجل يستدعي الإسعاف 39 مرة لطلب غريب

فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

اﻟﻤﺰﻳﺪ