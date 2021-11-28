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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيه عاجل من وزير التعليم لـ الطلاب والمعلمين والأهالي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لـ الطلاب والمعلمين والأهالي .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : انضموا الأن لورشة العمل المقدمة من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري،  للتعرُّف على مفهوم التعليم الحديث ومميزاته والأدوار الجديدة للمعلم والطالب فى ظل التعليم الحديث.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكنكم متابعة هذه الورشة اليوم الأحد الموافق 28  نوفمبر الساعة 7 مساءً.

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عمرو أديب لـ وزير التعليم: يا ريت تعلن نجاح كل طلاب رابعة ابتدائي.. وطارق شوقي يجيب | فيديو

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وزير التعليم يعلن جداول مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الإعدادية على قناة مدرستنا

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر التسجيل الآن  لحضور ورشة العمل على بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي:

https://www.ekb.eg/events?event=156959292showd&month=11...

حقيقة غلق المدارس بسبب متحور كورونا الجديد “اوميكرون”

وعلى جانب آخر .. كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة غلق المدارس بسبب متحور فيروس كورونا الجديدة “اوميكرون”.

قال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "القرار ليس قرار وزارة التربية والتعليم، والمعلومات ليست كاملة، وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة الأزمة هما المسئولين عن تحديد الخطوات".

و وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلا: "سنة رابعة عادية ومهمة في نظام التعليم الجديد".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منهج الصف الرابع له مستوى عال من العلوم والرياضات، ويبنى عليه مناهج السنوات المقبلة، ويهمد الطريق للسنوات المقبلة".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفكرة في المرحلة الابتدائية الرابعة غير مرتبطة بالرسوب والنجاح أو معاقبة الطلاب، بل ترتبط بمعرفة القدر المستوعب من المنهج".

وتابع: "أولياء الأمور عليهم التعاون مع الوزارة والمذاكرة مع أبنائهم لتغطية المناهج واستيعاب أكبر قدر منه"، ليرد "عمرو أديب"، قائلا: "كن كريما.. الناس عشمانة في كرمك، لازم نبقى سباقين بقرار إن كل الناس في سنة رابعة تنجح السنة دي وبعد السنين التانية يحلها ربنا".

استدعاء طارق شوقي إلى البرلمان خلال ساعات بسبب المناهج الدراسية

ويستدعي مجلس النواب، اليوم الأحد، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، لمساءلته عن المناهج الجديدة.

وكان النائب فريدي  البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدم بطلب إحاطة لاستدعاء وزير التربية والتعليم  أمام المجلس، حيث تحدد اليوم الأحد موعدا لاستدعاء وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بالمجلس.

وصرح البياضي، بأنه مع تطوير المناهج، وتغيير الأسلوب التقليدي للتعليم، ما تم من تطوير وظهر جليا في مناهج الصف الرابع يعكس انفصال واضح من  الوزارة عن واقع البيئة التعليمية، و تقصير فادح في إعداد المدرسين وتغطية العجز المطلوب في أعدادهم، ما يجعل تطبيق المناهج الجديدة شبه مستحيل، و يشكل عبئا على الأهالي والمدرسين والتلاميذ أيضا.

وأضاف البياضي أنه درس مشكلات تطبيق هذه المناهج ولديه تشخيصا لأسباب المشكلة ورؤية للحل سيتقدم بها في مواجهة الوزير اليوم الأحد.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الطلاب بنك المعرفة المصري

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