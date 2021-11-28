الحبس شهرا وغرامة 500 جنيه.. عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء فى القانون

قرر رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أمس حبس بلطجية متهمين في واقعة الاعتداء بـ الأسلحة البيضاء والشوم علي نجار في العقد الرابع من عمره لاعتراضه على تحرش شاب بابنة شقيقه أثناء خروجها من أحد الدروس الخصوصية بنطاق شوارع قرية بلقينا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال المتهمين .

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بأهمية حبس المتهمين وسماع أقوال شهود عيان والتجار الضحية، فضلا عن تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث .

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول المدعو عبد الله السيد عطية 38 سنة نجار موبيليا مقيم بقرية بلقينا مصاب بكدمات وجروح قطعية وسطحية بالرأس إلي مستشفي المحلة العام.

وأفادت مصادر أمنية بأن الضحية تعرض لعلقة ساخنة علي أيدي مجموعة من البلطجية لرفضه تحرش ابنهم الشاب بابنة شقيقه من الدروس الخصوصية أثناء سيرها بشوارع قرية بلقينا .

وأفاد النجار ضحية الواقعة أنه اعترض طريق شاب حاول التحرش لفظيا بإبنه شقيقه حال خروجه من حصة أحد الدروس الخصوصية ولكنه ذهب إلي والد الشاب لمعاتبته ومنع ابنه من التحرش بالفتاة .

كما كشف النجار الضحية أنه فوجئ باستدعاء نحو 4 أشخاص من البلطجية يحملون العصا وأسلحة بيضاء والاعتداء عليه بالضرب وتكسير أطراف جسده .

وانتقلت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية و العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث لمتابعة تطوراته وسماع أقوال الضحية وشهود عيان .

وواصلت الجهات الأمنية دورها تحت إشراف الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة من جهودها لكشف هوية البلطجية وضبطهم .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من إلقاء القبض علي المتهمين وردعهم قانونيا وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.