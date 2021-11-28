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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمويل العقارى| مواصفات وأماكن طرح وحدات دار وسكن مصر وجنة

صدى البلد

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب متوسطي الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

 

التفاصيل كاملة.. أماكن طرح مشاريع دار وسكن مصر وشروط الحجز

وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، خلال الفترة المقبلة.

 

ويستعرض «صدى البلد» أهم الفروقات بين المشروعات الثلاثة « دار مصر - سكن مصر- جنة»


وتتكون المشروعات الثلاثة من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة؛ لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني؛ حيث يأخذ شكل الكمبوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد به أسانسير داخلي، في معظم المدن لكن مع المراحل الجديدة أصبح يوجد اسانسير في الشروق والمنصورة الجديدة، ويحيط المشروع سور شجري.

 

أما مشروع "جنة" فيتكون من  مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، بينما "سكن مصر" فيحتوى على مساحتين فقط هما 106 و118 مترًا، فيما يتكون مشروع دار مصر من وحدات  بمساحات متعددة بداية من 100 إلى 150 مترا.

 

أماكن الطرح

و سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")

 

أما بالنسبة لوحدات بمشروع "دار مصر"،  فسيتم طرحها بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة)

 

يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

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