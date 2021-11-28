شوط أول.. بيراميدز يتقدم على مانيما الكونغولي بهدف نظيف

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز على منافسه مانيما يونيون الكونغولي في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الشهداء بمدينة كنشاسا ضمن منافسات ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل الهدف الأول لفريق بيراميدز محمود وادي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء

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وجاء الهدف بعدما تابع محمود وادي تسديدة زميلة اريك تراوري التي تصدي لها الحارس وارتدت إليه.

تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

الهجوم: محمود وادي