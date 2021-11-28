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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحور كورونا الجديد يحبط محاولات بايدن إعادة الحياة لطبيعتها في الولايات المتحدة

بايدن
بايدن

تشير استطلاعات الرأي إلى أن التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة هو أحد الأسباب الرئيسية للانخفاض المستمر في معدلات قبول بايدن، والتي انخفضت من حوالي 55٪ إلى 41.7٪ تقريبًا في أقل من عام.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأفراد من عائلته إلى جزيرة نانتوكيت - مكان قضاء بايدن بعيد الشكر لعيد الشكر - في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن البلاد تعود ببطء إلى الحياة الطبيعية ويمكن للناس مرة أخرى قضاء عطلاتهم الرئيسية مع عائلاتهم (على عكس عام 2020).

وقال جو وجيل بايدن في خطاب فيديو يوم 25 نوفمبر: “هذا العام، بركات عيد الشكر لها مغزى خاص. بعد الانفصال العام الماضي، لدينا تقدير جديد لتلك اللحظات الصغيرة التي لا يمكننا التخطيط لها أو تكرارها”.

ومع ذلك، سرعان ما تم إحباط هذه الرسالة من خلال أنباء ظهور النوع B.1.1.529 من فيروس كورونا، المعروف الآن باسم “Omicron”، والذي يُخشى أن يكون مقاومًا للقاحات COVID الحالية بسبب الطفرات الواسعة في بروتين سبايك. 

وفي أعقاب هذه التقارير، أغلقت عدة دول (مع انضمام الولايات المتحدة إليها بعد فترة وجيزة) حدودها أمام الوافدين من جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف هذا البديل.

كانت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، سريعة الاستجابة أيضًا، مع انخفاض حاد في معظم الصناعات التي أدت إلى انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 900 نقطة يوم الجمعة. 

يخشى المستثمرون من حالة عدم اليقين المحيطة بالوباء، والتي قد تشهد مرة أخرى عمليات إغلاق جديدة وتباطؤًا آخر في النشاط الاقتصادي على غرار ما شهدناه في عام 2020.


متغير جديد يظهر مع استمرار الوباء القديم

ويعتبر ظهور متغير كورونا المستجد الذي يحتمل أن يكون خطيرًا، والذي لا يزال بحاجة إلى الدراسة، بعيد كل البعد عن كونه المشكلة الوحيدة التي تواجه إدارة بايدن والرئيس يفقد الدعم باستمرار إلى حد كبير بسبب تعامله مع الوباء، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

واستجوبت "سي إن إن أصحاب الأعمال والجمعيات في نانتوكيت، حيث وصل بايدن، واكتشفت أنهم، كما هو الحال في العديد من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يعانون من نفس المحنة التي سببها الوباء، ومن أكثر القضايا إثارة هي النقص في العمالة. 

ولا تزال العديد من الشركات لديها وظائف شاغرة وتكافح من أجل الاستمرار في العمل وسط نقص الموظفين حيث أن قلة من الناس على استعداد للتقدم إلى العمل.

وظهرت تقارير عن نزوحهم لأول مرة في أغسطس، قبل وقت قصير من إعلان الرئيس بايدن عن تفويضات التطعيم الأولى التي أثرت بشكل أساسي على موظفي الحكومة، بما في ذلك المستجيبون الأوائل.

وهناك مشكلة أخرى مرتبطة بالوباء وهي ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات الإيجار، ونقص الإسكان الميسور التكلفة، وفقًا لتقارير CNN. 

وأشار العديد من الذين تمت مقابلتهم في نانتوكيت إلى هذه المشاكل، واشتكوا من أنه يتعين عليهم في كثير من الأحيان الحصول على وظيفتين لتحمل تكاليف المعيشة. 

وتصدرت معدلات التضخم في الولايات المتحدة عناوين الصحف هذا الشهر، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في 30 عامًا بنهاية أكتوبر. 

وعلى الرغم من أن محاربتها تم تصنيفها كإحدى أولويات البيت الأبيض، قرر بايدن إبقاء الرجل المسئول عن السياسة المالية للبلاد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في السلطة لفترة أخرى.

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