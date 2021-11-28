سقوط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بأسلوب المغافلة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذان من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان المنصورة - ميت غمر- الجمالية، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 10وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.