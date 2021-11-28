لمشاهدة فيلم رجل بلا وطن.. إلهام شاهين تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة إلهام شاهين صور جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إلهام شاهين في الصور مرتدية فستان موف، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة علي أكتافها، مع شنطة باللون الموف.

وعلقت إلهام شاهين علي الصور، كاتبة: “فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمشاهده فيلم رجل بلا وطن .. المشارك فى المسابقه الرسميه لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى Cairo International Film Festival”.

وشهدت فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ ٤٣ عرض الفيلم الروائي "رجل بلا وطن"، وذلك ضمن قسم العروض الخاصة.

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانيين أبرزهم الفنانة الهام شاهين ، طارق الابيارى ،الناقد الفنى طارق الشناوى والمدير الفنى أندرو محسن".

فيلم "رجل بلا وطن" من إخراج مصطفى سروار فاروقي، وإنتاج عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا.

تدور أحداثه حول نافين الشاب الآسيوي، الذي لا يستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أو ديانته أو جذور عائلته، رحلة معقدة حين يقوده قدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن وطن وحب وأمان لتنتهي رحلته نهاية مأساوية.