رئيس وزراء فلسطين يرفض إدعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء أمس الأحد، إدعاءات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل.



ووصف اشتية - في بيان - تصريحات هرتسوج بأنها محاولة لفرض الأمر الواقع في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة، التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري.



وأدان اشتية دخول هرتسوج الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" -التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي- إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.