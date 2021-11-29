حقيقة مفاوضات الحزم مع بارتريس كارتيرون وحسين الشحات

كشف سلمان المالك رئيس نادي الحزم، عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

رئيس الحزم قال في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"كارتيرون مدرب رائع، وسبق له العمل في السعودية مرتين عندما قاد النصر والتعاون".

وأضاف :"كارتيرون اسمه طُرح على أكثر من نادي في السعودية، لكننا لم ندخل في مفاوضات معه وشبه أن توصلنا لاتفاق مع أحد المدربين".

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الحزم عن مفاوضات ناديه لضم حسين الشحات لاعب الأهلي، ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

وأوضح رئيس الحزم :"دخلنا بالفعل في مفاوضات رسمية مع الأهلي والزمالك، لكن الصفقة لم تتم بنجاح".

وكانت إدارة الحزم أعلنت في الساعات القليلة الماضية، عن إقالة المدرب البرتغالي هليدر كريستافو بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق.

جدير بالذكر أن نادي الحزم يحتل المركز الخامس عشر - قبل الأخير - برصيد 11 نقطة بعد مرور 13 جولة من منافسات الدوري السعودي.