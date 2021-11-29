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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"عاش هنا" يكرم الدكتور شريف حتاتة.. تعرف على مسيرة المناضل السياسي

مشروع عاش هنا يوثق
مشروع عاش هنا يوثق منزل د. شريف حتاتة

كرم مشروع "عاش هنا" التابع لجهاز التنسيق الحضاري ووزارة الثقافة للرواد في كل المجالات، د. شريف حتاتة المناضل السياسي والطبيب المصري والكاتب.

 

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هنا عاش الشهيد.. كتاب يوثق تضحيات أبطالنا

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مشروع "عاش هنا" يخلد الكاتبة نوال السعداوي

تم تركيب لوحة مشروع " عاش هنا " لتكريم وتخليد مسيرة الطبيب والناشط الراحل، على مدخل العقار الذى سكن به 25 شارع مراد الجيزة .

 

ومن المعروف أن د. شريف (13 سيتمبر 1923 – 22 مايو 2017) له ما يقرب من ثلاثين مؤلفا بين الروايات والرحلات وأدب السيرة الذاتية والكتب السياسية.

 

ويذكر أن تم تركيب لوحة تكريم د . نوال السعداوى ، مع لوحة د . شريف حتاتة على العقار نفسه ، الذى شهد زواجهما وانطلاق مسيرتهما المشتركة فى الفكر والابداع والنشاط السياسى والثقافى .

مشروع عاش هنا لتوثيق د. شريف حتاتة (1)
مشروع عاش هنا لتوثيق د. شريف حتاتة (1)

مسيرة نضال

وكان قد ولد لأب مصري وأم إنجليزية، في أسرة متوسطة، ثم وانضم إلى واحدة من حركات مصر الشيوعية وتم اعتقاله في عام 1948 من قبل السلطات الملكية، ثم أطلق سراحه في أعقاب ثورة1952.

 

وكان تحت مراقبة الشرطة خلال هذه الفترة، ثم تم تعقبهم واعتقالهم لاحقا، وبعد ذلك تم إطلاق سراحه في عام 1964 وهو العام نفسه الذي تعرف فيه على د. نوال السعداوي، واشترك في الاتحاد الاشتراكي إذ تضمنت الأمانة العامة 16 عضوا.

 

وله العديد من المؤلفات منها الهزيمة، الشبكة، قصة حب عصرية، نبض الأشياء الضائعة، عمق البحر، عطر البرتقال الأخضر وغيرها من الأعمال الأدبية.

مشروع عاش هنا لتوثيق د. شريف حتاتة (2)
مشروع عاش هنا لتوثيق د. شريف حتاتة (2)
مصر التنسيق الجيزة وزارة الثقافة زواج طبيب الثقافة الطبيب الشبكة ريم

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