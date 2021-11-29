أحمد حلمي مع الهضبة : كل اللي فات حمادة وانت حمادة تاني خالص

نشر الفنان أحمد حلمي، صوره له برفقة الهضبة عمرو دياب.

وعلق على الصورة من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” قائلاً: “كل اللي فات حماده .. وانت حماده تاني خالص”.

بينما نشر عمرو دياب الصورة أيضاً، وعلق عليها قائلاً: “أهو أنت الحظ”.

يذكر أن قرر الفنان أحمد حلمي، خوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.