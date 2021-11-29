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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي مع الهضبة : كل اللي فات حمادة وانت حمادة تاني خالص

احمد حلمي
احمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي، صوره له برفقة الهضبة عمرو دياب.

 

وعلق على الصورة من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” قائلاً: “كل اللي فات حماده .. وانت حماده تاني خالص”.

 

بينما نشر عمرو دياب الصورة أيضاً، وعلق عليها قائلاً: “أهو أنت الحظ”.

 

يذكر أن قرر الفنان أحمد حلمي، خوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

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عمرو دياب ينشر صورة له مع أحمد حلمى.. ويعلق : اهو انت الحظ ياحظ

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى عمرو دياب الهضبة عمرو دياب الهضبة إنت الحظ

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