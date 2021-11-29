سيرجيو راموس عقب المشاركة مع باريس: افتقدت الملعب ومررت بشهور صعبة

أعرب سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن سعادته بالمشاركة لأول مرة مع ناديه وذلك أمام سانت ايتيان أمس الأحد في لقاء حسمه الأول 3-1 في الدوري الفرنسي.

وقال الإسباني عبر تويتر: "فوز وعودة للملعب. ليس لديكم فكرة كم انتظرت هذه اللحظة طويلا، عشت شهورا صعبة. كثير من الشكوك والتغيرات وفوق كل ذلك الألم بسبب عدم قدرتي على فعل أكثر شيء أحبه، لعب كرة القدم، لكن كل هذا بات ورائي الآن".

وأضاف "تجربة تعلمت منها، حان الآن التطلع لما هو قادم بتفائل وطموح.. شكرا على وجودكم وتشجيعكم، خاصة عائلتي التي دوما ساندتني. أمامنا الكثير".

غاب راموس بسبب الإصابة عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.