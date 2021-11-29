محلل رياضي في بي بي سي: صلاح أفضل مهاجم في العالم حاليًا

قال المحلل الرياضي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) جاريث كروس إن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل مهاجم في العالم حاليًا.



وقال كروس، في تقرير أوردته (بي بي سي): "لا يوجد مهاجم في العالم حاليًا أفضل من صلاح.. لقد كان رائعا في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون".



وأشار كروس إلى أن صلاح سريع للغاية على الكرة، وبالتأكيد سيخسره ليفربول هو وزميله ساديو ماني أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقد أحرز صلاح هذا الموسم 17 هدفًا، وساهم بثماني تمريرات حاسمة خلال مشواره في الدوري هذا الموسم.