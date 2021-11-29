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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير التجارة الإيفواري: اختيارنا لعقد معرض IATF2023 فرصة لتعزيز التجارة مع دول القارة

صدى البلد

أكد وزير التجارة والصناعة الإيفواري سليمان دياراسوبا أن قرار عقد النسخة المقبلة من معرض التجارة البينية الأفريقية في كوت ديفوار لعام 2023 يعد فرصة حقيقية لبلاده، تستطيع من خلالها أن تظهر ما تتمتع به من حفاوة الاستقبال، وما تزخر به من الفرص الكبيرة والمهمة، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لدعم وتعزيز الاستثمار والتعاون بين البلدين.
وأوضح دياراسوبا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن انعقاد النسخة المقبلة من هذا المعرض الهام في بلاده سيدفع قدما التبادل التجاري بين كوت ديفوار وسائر الدول الأفريقية الأخرى، قائلا "يسعدنا أن نستقبل رجال الأعمال من أنحاء القارة، ومن كل أنحاء العالم، حيث إن كوت ديفوار هي أرض الفرص".


وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين كوت ديفوار والدول الأفريقية يمثل تقريبا نسبة 23% من إجمالي حجم تجارتها مع سائر دول العالم، منوهًا بأنه معدل مرتفع نسبيًا إذا ما قورن بمتوسط حجم التجارة البينية داخل القارة والذي لا تتعدى نسبته 15%.
وعبر عن تفاؤله بالخطوات المبذولة لدفع التجارة البينية الأفريقية، قائلا "أعتقد أننا على طريق القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بتعزيز التجارة البينية، من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية AFCFTA، وانعقاد معرض التجارة البينية الإفريقية IATF."


يذكر أن ميزان التبادل التجاري بين مصر وكوت ديفوار يميل لصالح مصر التي تصدر لكوت ديفوار منتجات الألبان والفواكه والخضروات والآلات والأجهزة الكهربية ومواد البناء والمواد الكيميائية والبلاستيك والكاوتشوك والأرز والسكر، فيما تصدر كوت ديفوار لمصر القهوة والأخشاب والكاكاو.


وكان الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الافريقية IATF قد أعلن اختيار كوت ديفوار لاستضافة النسخة الثالثة من المعرض التجاري الأفريقي البيني في عام 2023.وخلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض التي انعقدت خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري؛ أعلن أوباسانجو نجاح ملف دولة غرب أفريقيا، متقدما بالشكر إلى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا على طرحه عرضًا مفعمًا بالحيوية، بهدف فتح فرص التجارة والاستثمار في الداخل. 


وتولي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" تنظيم النسخة الثانية من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

الولايات المتحدة سليمان دياراسوبا وزير التجارة والصناعة الإيفواري

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