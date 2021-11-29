إزالات في المهد بمركز أرمنت غرب الأقصر

شنت رئاسة مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بقيادة العميد عبد الله عاشور حملة إزالات مكبرة وتم تنفيذ إزالة ٣ مخالفات تعدي على أرض زراعية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في المهد .



وأوضح رئيس مدينة ارمنت أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ١٢٥ إصلاح الوابورات ، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض ال ٨٠ بقرية الرياينة .



اما المخالفة الثالثة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بارتفاع ٢م على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة.



تمت إزالة جميع المخالفات سالفة الذكر في المهد على كامل المسطح وتم ردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله ، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.