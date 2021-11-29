منال محمود في لقاء حول أهمية الموضة التراثية بثقافة صنعاء في الوادي الجديد

يستضيف، بيت ثقافة صنعاء، التابع لفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى منال محمود، المعروفة بالفاشون بلوجر، في لقاء مفتوح مع سيدات أهالي صنعاء، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة التي تشارك فيها قصور الثقافة، للحديث حول تاريخ الأزياء التراثية، والموضة، وكيفية استغلال تلك الملابس للتواكب مع الأزياء العالمية.

وتتحدث في اللقاء عن كون الأزياء التقليدية موروثاً وتراثاً وعادات تختلف في تفاصيلها وألوانها وطريقة حياكتها وأسلوب لباسها من دولة إلى أخرى، ومن شعب إلى آخر، ومسألة التمسك بها عبر الأجيال المختلفة، تتحكم فيها الثقافة العامة، ومسيرة تطور المجتمع، وتحديات العصرنة والتجديد، ومجابهة مسارات زمن العولمة.

وتتناول منال محمود، أهمية الموضة التراثية وتواجدها باستمرار، وارتباطها بحضارة مصر وشعبها، على مدار السنين والعصور، حيث أن أزياء التراث أصبحت تريند تعود للموضة من جديد، ولكن نحن في مصر نمتلك أنواعا عديدة من التراث، مثلًا التراث الفرعوني، والروماني وكل الحضارات تقريبًا جاءت من هنا، لذا لدينا زخم في الموضة التراثية.