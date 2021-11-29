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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي أبو ضيف تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت “أبو ضيف” بإطلالة جذابة ، مرتدية  فستان أنيق باللون البيج  ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

أختي…سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بصحبه هند صبري

بإطلالة كلاسيكية جذابة ...سلمي أبو ضيف تخطف أنظار متابعيها

وكانت أحدث أعمال سلمي أبو ضيف، شاركت في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

 

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.

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