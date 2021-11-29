الرئيس السيسي: الحضور يعكس قوة التواجد والتنظيم لمعرض إيديكس 2021 ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يهنئ الحضور بـ افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، موضحًا أن الحضور ضخم، ويعكس قوة كبيرة لـ التواجد و التنظيم ولحجم وقدرة الشركات المشاركة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، " أتمنى لكم التوفيق وإقامة سعيدة فى مصر خلال أيام المعرض".

ولفت إلى أنه يوجه الشكر لـ القائمين على تنظيم المعرض، ويعكس مظهر أكثر من رائع.

وتابع فى نهاية كلمته : " أتمنى التوفيق لكل المشاركين فى المعرض".