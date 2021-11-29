شاهد.. بدء إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتسقيف المنازل بالغربية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الإثنين، بدء إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك، لعدد من الأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في مراكز محافظة الغريية لمجابهة فصل الشتاء، بدعم من جمعية الأورمان، ضمن حملتها "ستر ودفا".



وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال، الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.



وأوضحت المديرية، أن الجمعية بدأت في إعادة أعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء قرى المحافظة .



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الغربية من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

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