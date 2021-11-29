السيسي: الحضور الكبير في معرض "إيديكس 2021" يعكس حجم وقدرة الشركات المشاركة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتهنئة لـ الحضور بـ افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحضور ضخم، ويعكس قوة كبيرة لـ التواجد و التنظيم ولحجم وقدرة الشركات المشاركة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، " اتمنى لكم التوفيق وإقامة سعيد فى مصر خلال أيام المعرض".

ولفت إلى أنه يوجه الشكر لـ القائمين على تنظيم المعرض، ويعكس مظهر أكثر من رائع.



وتابع فى نهاية كلمته : " اتمنى التوفيق لكل المشاركين فى المعرض".