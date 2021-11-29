شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام الشاطر بعد عملية القلب

أعلن الإعلامي أحمد شوبير إجراء إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الرياضية بقناة النادى الأهلى عملية تركيب دعامات بعد عمل قسطرة اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : خالص الأمنيات بالشفاء للصديق العزيز الكابتن إسلام الشاطر، تركيب دعامات بعد عمل قسطرة اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة .

واستقرت الحالة الصحية لإسلام الشاطرعقب العملية الجراحية بعدما كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى حيث أجرى قسطرة في القلب ثم خضع لعملية تركيب ثلاثة دعامات.

وكان إسلام الشاطر قد شعر بالتعب اثناء خوضه مباراة ودية بالنادى الأهلى ليتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات ليخضع لجراحة دقيقة بالقلب حيث خضع لقسطرة بالقلب وتم تركيب 3 دعامات له.​