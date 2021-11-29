عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام الشاطر بعد عملية القلب

إسلام الشاطر
إسلام الشاطر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير إجراء إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الرياضية بقناة النادى الأهلى عملية تركيب دعامات بعد عمل قسطرة اليوم في أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : خالص الأمنيات بالشفاء للصديق العزيز الكابتن إسلام الشاطر، تركيب دعامات بعد عمل قسطرة اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة .

واستقرت الحالة الصحية لإسلام الشاطرعقب العملية الجراحية  بعدما كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى حيث أجرى قسطرة في القلب ثم خضع لعملية تركيب ثلاثة دعامات.

وكان إسلام الشاطر قد شعر بالتعب اثناء خوضه مباراة ودية بالنادى الأهلى  ليتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات ليخضع لجراحة دقيقة بالقلب حيث خضع لقسطرة بالقلب وتم تركيب 3 دعامات له.​

احمد شوبير اسلام الشاطر الأهلى ازمة قلبية قسطرة

ترشيحاتنا

رصف الطرق بتقنية FDR بالمنوفية للحد من التلوث البيئي

شكري يبحث مع نظيره السلوفيني سبل التعاون الثنائي بين البلدين |صور

أبو العينين: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل".. واستخدام التكنولوجيـا الماليـة يبني المركز المالي الإقليمي لمصر

السيسي يفتتح "إيديكس 2021" ويتفقد أجنحة المعرض ويرحب بالمشاركين ويوجه الشكر للقائمين

نائب أسيوط يطالب بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب

بعد جدل لقاء الذهاب.. الكاف يعلن حكام مباراة المصرى وريفرز يونايتد النيجيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

عودة الأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى حول الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

فيديو

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ