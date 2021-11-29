ختام أولى فعاليات الدورة التدريبية حول خصائص المذهب الأشعري

في إطار التعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وكليات جامعة الأزهر لنشر المنهج الأزهري، وتأسيس وإحياء الملكات والعلوم الأزهرية القويمة بين الطلاب والطالبات، اختتمت أولى فعاليات البرنامج التدريبي والتثقيفي لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمحافظة.

أقيمت فعاليات الدورة، والتي جاءت تحت عنوان (أصول الأشاعرة وخصائص المذهب الأشعري)، على مدار شهر كامل، وناقشت عددا من الموضوعات حول، (مقدمات علم العقيدة وعلم الكلام الإسلامي)، (نشأة المذهب الأشعري)، (وإمام المذهب من خلال القراءة في أبحاث المؤتمر الأشعري)، (الصفات المتشابهة وموقف الأشاعرة منها)، من خلال كتاب (التعليقات الميسرة على شرح الجوهرة)، (أصول المذهب الأشعري وخصائصه من خلال كتاب اللمع للإمام الأشعري).

تأتي الدورة في إطار الأنشطة التعليمية والتثقيفية للمنظمة داخل محافظة الفيوم، لنشر صحيح الدين والفكر المعتدل ، وإحياء للمنهج الأزهري القويم ودعما لجهود الدولة المصرية في النهضة بهذا الوطن.