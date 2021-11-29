عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ختام أولى فعاليات الدورة التدريبية حول خصائص المذهب الأشعري

بالتعاون مع كلية
بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع منظم

 في إطار التعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وكليات جامعة الأزهر لنشر المنهج الأزهري، وتأسيس وإحياء الملكات والعلوم الأزهرية القويمة بين الطلاب والطالبات، اختتمت أولى فعاليات البرنامج التدريبي والتثقيفي لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمحافظة. 

أقيمت فعاليات الدورة، والتي جاءت تحت عنوان (أصول الأشاعرة وخصائص المذهب الأشعري)، على مدار شهر كامل، وناقشت عددا من الموضوعات حول، (مقدمات علم العقيدة وعلم الكلام الإسلامي)، (نشأة المذهب الأشعري)، (وإمام المذهب من خلال القراءة في أبحاث المؤتمر الأشعري)، (الصفات المتشابهة وموقف الأشاعرة منها)، من خلال كتاب (التعليقات الميسرة على شرح الجوهرة)، (أصول المذهب الأشعري وخصائصه من خلال كتاب اللمع للإمام الأشعري). 

تأتي الدورة في إطار الأنشطة التعليمية والتثقيفية للمنظمة داخل محافظة الفيوم، لنشر صحيح الدين والفكر المعتدل ، وإحياء للمنهج الأزهري القويم ودعما لجهود الدولة المصرية في النهضة بهذا الوطن.

المنظمة العالمية لخريجي الازهر جامعة الأزهر أصول الأشاعرة وخصائص المذهب الأشعري كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

ترشيحاتنا

النواب يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب حالة التردي في شبكات الاتصالات

رصف الطرق بتقنية FDR بالمنوفية للحد من التلوث البيئي

شكري يبحث مع نظيره السلوفيني سبل التعاون الثنائي بين البلدين |صور

أبو العينين: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل".. واستخدام التكنولوجيـا الماليـة يبني المركز المالي الإقليمي لمصر

السيسي يفتتح "إيديكس 2021" ويتفقد أجنحة المعرض ويرحب بالمشاركين ويوجه الشكر للقائمين

نائب أسيوط يطالب بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

عودة الأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى حول الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

فيديو

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ