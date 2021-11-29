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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم "الاثنين"، وسط تراجع المؤشر الرئيسي،  فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 885 مليون جنيه عند مستوى 715.160 مليار جنيه.

 

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البورصة تواصل الأداء المتباين بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 11212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة.

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