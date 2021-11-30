فيديوجراف| ارجعي متخافيش.. نشطاء فيسبوك يبحثون عن شيماء |ما القصة؟

تصدر كليب مهرجان ارجعي متخافيش يا شيماء محركات البحث على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتيك توك حيث انهالت العديد من التعليقات الساخرة على كلمات الاغنية والتي تبدأ برحلة البحث عن شيماء والذي شارك فيها نشطاء الفيسبوك بتعليقاتهم .

مهرجان ارجعي يا شيماء

شهدت الساعات القليلة الماضية انتشار كليب مهرجان شيماء الجديد الذي اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر مواقع التواصل الإجتماعي ويأتي هذا الكليب لشاب يقوم بالغناء في أحد الشوارع المهجورة وبجانبه سيارة مستهلكة ويرتدي ملابس ممزقة.

موقف نقابة الموسيقيين من المهرجانات

أثار قرار نقابة الموسيقيين حول منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم.



وتضمنت القائمة التي أعلنتها النقابة 19 مُطرباً ومؤدياً وهم حسن شاكوش وحمو بيكا وحسن أبوالروس، وشملت أيضاً: كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، وأبوليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ«فيلو»، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا وسمارة، شواحة، فريق ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا.



وأعقب ذلك قرار آخرً بإيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء، وقالت النقابة إن القرار جاء بسبب عدم امتثال أبوالروس لقراراتها الخاصة بالالتزام بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة، وتضمن القرار: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـحسن أبوالروس، عن العمل اعتباراً من 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مهرجان ارجعي يا شيماء من خلال الفيديوجراف التالي.