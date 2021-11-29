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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس بدوية.. أسما شريف منير تتألق داخل صحراء سيوة

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها صور جديدة لها من صحراء سيوة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسما شريف منير، في الصور مرتدية ملابس نوبية باللون الأسود، مُزينة بعدة ألوان مُبهجة ومختلفة، مع بعض الإكسسوارات النوبية.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ أسما شريف منير علي إطلالتها النبوية، كالآتي “أحلي بدوية في الكون - الله - قمر - جميلة”.

 

أسما شريف منير في أحدث ظهور من الصحراء: "لا تخافوا ولكن اضحكوا"

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يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

 

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحناكان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دىوالحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فيناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".

 

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