سقوط اكبر تاجرة شابو في الإسماعيلية

ألقت مباحث ثالث بمحافظة الإسماعيلية القبض علي أكبر تاجرة شابو داخل المحافظة، أثناء قيامها بممارسة بيع المواد المخدرة، وبحوزتها مبلغ مالي.



تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد القبض علي المتهمة وتدعي " ه. أ"، ٣٧ سنة، مقيمة بميدان فوكس بأرض الجمعيات، أثناء قيامها ببيع مخدر الشابو، وبحوزتها مبلغ مالي قدر ٢٧ الف جنيه.



وفي نفس السياق، تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته كمية لمخدر الآيس “الشابو” فى الإسماعيلية”وزنت واحد كيلو جرام”.

كما تم ضبط كمية لمخدر الأفيون “وزنت واحد كيلو جرام” – كمية لمخدر الهيروين “وزنت 500 جرام” – كمية لمخدر الحشيش “وزنت 300 جرام” – ميزان حساس، مبلغ مالى، هاتف محمول، دراجة نارية “بدون لوحات”.