شكري يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة | صور

خلال المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط..

التقى سامح شكري، وزير الخارجية حاليًا، بمفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، “أوليفير فارهيلي”، على هامش اجتماعات المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط؛ للبناء على النقاشات الأخيرة التي عقدت بينهما في القاهرة في أكتوبر الماضي حول سبل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

‏وبدأت اليوم الاثنين اجتماعات المنتدى الإقليمي السادس ‎للاتحاد من أجل المتوسط لدفع التعاون بين ضفتي المتوسط في العديد من المجالات.

وأكد وزير الخارجية، خلال المنتدى المنعقد اليوم الاثنين في برشلونة، أهمية "الاتحاد من أجل المتوسط"، كإطار مؤسسي للتعاون الإقليمي عبر ضفتي المتوسط في عدة مجالات أبرزها البيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وتبادل الخبرات الفنية

كما أكد الوزير شكري التزام مصر بالعمل مع شركائها في إطار التعاون الأورومتوسطي نحو المزيد من التكامل وفقاً للرؤية التي تبنتها دول الاتحاد منذ نشأته عام ٢٠٠٨.

كما يعرض خلال الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الأولويات المصرية للتعاون مع الجانب الأوروبي في العديد من المجالات استناداً إلى مبدأ الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد أهمية زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودول الجوار الجنوبي، وتعزيز النفاذ لصادرات هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية بما يدعم جهودها في تحقيق الأهداف التنموية.

