الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إقبال متوسط في الساعات الأولى.. انطلاق التصويت بمدرسة الشهيد عبد الخالق في دار السلام

انتخابات مجلس النواب
حسن رضوان

شهدت لجان مدرسة الشهيد عبد الخالق الابتدائية بمنطقة دار السلام، صباح اليوم، إقبالًا متوسطًا من الناخبين مع بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك مع فتح اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا.

وتوافد المواطنون بشكل تدريجي على المدرسة وسط أجواء هادئة وتنظيم جيد داخل محيط اللجان، فيما التزمت قوات التأمين والإشراف الانتخابي بتسهيل دخول الناخبين وتوجيههم إلى لجانهم المخصصة.

ورُصد حضور ملحوظ لبعض الفئات، خاصة كبار السن، الذين حرصوا على الحضور في الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم، بينما توقّع مسؤولون باللجان تزايد الإقبال مع تقدم ساعات النهار.

وتجري العملية الانتخابية في ظل إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير التصويت بانضباط، وسط دعوات للمواطنين بالمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، في وقت تواصل فيه لجان دار السلام فتح أبوابها حتى التاسعة مساءً مع السماح لآخر ناخب داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد

وانطلقت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أطراف العملية الانتخابية كافة، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع.

وحذرت الهيئة، من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات انتخابات مجلس النواب داخل البلاد مجلس النواب

