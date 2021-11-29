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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المركز الثقافي الإيطالي يطلق الدورة السابعة لصالون المبدعين.. الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح المستشار الثقافي البريطاني بروفيسور ديفيد اسكلماني، المعرض الدولي السابع للفن التشكيلي، الذي ينطلق بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي،  ومركز التراث والفنون لمؤسسة مصر المستقبل، تحت عنوان "صالون المبدعين"، بحضور دكتور بدوي إسماعيل رئيس مؤسسة مصر المستقبل ويهدف المعرض للتركيز على الوعي بالحركة التشكيلية والمعارض الدولية لدعم الفنانين التشكيلين المصريين والعرب.

ينطلق المعرض في تمام الثانية بعد ظهر الثلاثاء 30 نوفمبر، من المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك، وتستمر فعاليته حتى 7 ديسمبر.

يشارك بالمعرض عدد كبير من الفنانين التشكيليين من بينهم نقيب الفنانين التشكيليين  أ.د صفية القباني ، نبيل وهبة مدير عام الثقافة الجماهيرية وزارة الثقافة سابقا ، أ.د مصطفي كمال رئيس مجلس المعهد العالى للفنون التطبيقية، أ.د مرفت السويفي أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان،  أ.دأسامة السروى المستشار الثقافي المصري بموسكو،   أ.د إلهامي صبيح  أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان،  أ.د عماد فاروق أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان ،  أ.د بلال مقلد أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان،  أ.دسامية الشيخ أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان ، أ.د سعيد سيد أستاذ بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان ،  أ./ عمرو فهمي فنان الكاريكاتير بإخبار اليوم ، د.جمال حامد أستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية،   إبراهيم البريدى فنان تشكيلي  أ.م.د/ وئام المصري  أستاذ مساعد بكلية التصميم والفنون كما أن قوميسيرا المعرض هما دكتورة حنان سمير، دكتورة بسمة درويش.

المستشار الثقافي البريطاني بروفيسور ديفيد اسكلماني المعرض الدولي السابع للفن التشكيلي المركز الثقافي الإيطالي صالون المبدعين

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